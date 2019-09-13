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© Sputnik / Томас Тхайцук

Актер Трошин об Абхазии: по духу очень похожа на греческий Афон

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Своими впечатлениями о пребывании в Абхазии со Sputnik поделился советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Валерий Трошин.

 

Валерий Трошин в составе труппы Московского художественного театра имени Чехова побывал в Абхазии с гастролями.

 

"Сказочные впечатления об Абхазии. Нам удалось съездить в Каманы, мы встретили крестный ход. Мы побывали в местном кафе, посмотрели, как готовят, как общаются люди. Мы подняли с моим другом бокал за благословенную землю Абхазии, смотрели, что здесь было, вспоминали, разговаривали с нашим водителем о войне, которая здесь была. Впечатлений масса, впечатления разные. Но от красоты, конечно, захватывает дух.

Это был первый приезд заслуженного артиста России в Абхазию, но теперь Валерий Трошин уверен, что вернется сюда вновь.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я ехал на машине и думал о том, что Абхазия по какому-то ощущению, по какому-то духу, очень похожа на греческий Афон. С удовольствием вернусь в Абхазию. Меня мой батюшка перед поездкой сюда спросил: "Как, ты никогда не был в Каманах?" - Я спросил:"Как доберусь туда?" - На что он ответил: "Такси возьмешь и доберешься". Не то что такси – нам предоставили машину, и мы поехали туда с замечательным водителем", - рассказал Валерий Трошин.

Московский художественный театр имени Чехова впервые побывал в Абхазии на гастролях в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России со спектаклем "Пролетный гусь".

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Теги:
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