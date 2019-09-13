Политолог о завершении войны в Сирии: США препятствуют налаживанию мирной жизни

О том, с чем Сирия столкнется теперь, после завершения войны, в эфире радио Sputnik рассказал военный политолог Андрей Кошкин.

Война в Сирии "действительно закончилась", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".

Трудностей еще много, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Весьма сложно, но все-таки удалось завершить вооруженный конфликт в Сирии при помощи прежде всего России, ее славных воздушно-космических войск. Но при этом надо понимать, что трудности на этом не закончились. Впереди – переход в плоскость политического урегулирования, выстраивание отношений, обеспечивающих демократические выборы, и становление власти. Но самое главное – необходимо сейчас восстановить страну, экономический сектор, социальный. Сделать так, чтобы беженцы вернулись в свои дома, и жизнь наладилась. Для этого надо еще очень много сделать. И здесь, конечно, большие барьеры выстраивают США, заставляют своих союзников бойкотировать помощь Сирии. Все это вызывает массу дополнительных трудностей", - сказал Андрей Кошкин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России). В настоящий момент на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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