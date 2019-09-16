Природоохранный прокурор: говорить об искоренении браконьерства в Абхазии не приходится

Что мешает в борьбе с браконьерством в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель природоохранного прокурора республики Адамур Чедия.

Ведущий радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия - заядлый рыбак, он на собственном опыте убедился, что в реках Абхазии становится все меньше и меньше рыбы. Многие связывают это с действиями браконьеров, которые, используя электроудочки, практически выгребают рыбные запасы, не задумываясь о том, что оставят после себя детям.

Для того чтобы выяснить, что мешает представителям надзорных и экологических органов эффективно бороться с браконьерами, ведущий Алхас Манаргия позвал в радиостудию заместителя природоохранного прокурора Абхазии Адамура Чедия.

"Боремся, но пока, к сожалению, говорить о том, что искоренили эти преступления, не приходится. Но и говорить о том, что никакой работы не ведется, было бы тоже неправильно", - отметил Чедия.

По словам прокурора, одной из причин малоэффективной работы по борьбе с браконьерством является недостаток штатных сотрудников экологических органов, которые могли бы максимально мониторить ситуацию по всем рекам.

"Не хватает инспекторов-экологов, которые работают "на земле". То есть недостаток средств, штатных единиц и спецтехники. Это одно из основных препятствий к осуществлению эффективного контроля", - сказал Чедия.

По его мнению, вряд ли ситуацию спасет ужесточение наказания для браконьеров, речь больше идет о неотвратимости наказания.

"Неотвратимость наказания будет присутствовать, если действительно экологическая служба будет полностью укомплектована, уже не будет белых пятен для них, где их руки не доходят. Маловероятно, что ужесточение статей закона будет эффективно", - считает Адамур Чедия.

Только когда браконьеры увидят, что экологическая служба в полной экипировке их преследует, они подумают, прежде чем пойти на нарушение, отметил прокурор.

Читайте также: