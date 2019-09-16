Тания об абхазской аджике на фестивале перца в Италии: люди в восхищении

Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как приняли абхазскую аджику участники фестиваля перца в итальянском Диаманте и как этот абхазский бренд способствует налаживанию международных отношений.

Абхазия впервые принимала участие в "Международном фестивале перца" в итальянском городе Диаманте, который проходил с 11 по 15 сентября.

Ежегодный праздник перца является одним из самых ожидаемых гастрономических событий на Калабрии. На этот раз, по словам Кана Тания, фестиваль посетило около 120 тысяч человек.

"Должен сказать, что Абхазия, абхазский перец и аджика в первую очередь привлекли большое внимание. В первый же день фестиваля на центральной площади города Диаманте проводилась дегустация аджики известным местным шеф-поваром. Люди с восхищением рассказывали о своих эмоциях после дегустации аджики. В Калабрии практически во все блюда добавляют перец, и у них даже есть такая поговорка "У калабрийца на кухне перец, начиная от первого блюда, заканчивая десертом". Поэтому для них аджика была своеобразным открытием, она их впечатлила. Аджика вызвала интерес у них, а посредством аджики и сама Абхазия – люди интересовались тем, как попасть в Абхазию, есть ли другие виды аджики и что еще едят в Абхазии", - рассказал Кан Тания.

Дипломат назвал два главных достижения Абхазии по итогам участия в фестивале перца.

"Это резонанс, которого мы хотели добиться вокруг Абхазии. Через аджику люди узнали об Абхазии. Маленький город Диаманте собрал большой фестиваль, на котором было около 120 тысяч человек. Люди узнали об Абхазии, потому что на центральной площади, когда проходила дегустация, шеф-повар на всю площадь произносил, что это абхазская аджика, объяснял даже где это. У всех была возможность взять памятку, в которой все подробно было расписано на итальянском языке. То есть мы добились того, чтобы об Абхазии узнало как можно больше людей и даже заинтересовались в посещении страны. Это раз, а два – это то, что уже один ресторан в Диаманте заинтересовался в постоянной поставке аджики. И это, на наш взгляд, может служить пусть не макроэкономических отношений, но экономических отношений на частном уровне.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Участие Абхазии в "Международном фестивале перца" в итальянском городе Диаманте организовали дипломатическое представительство Абхазии в Италии и странах ЕС и Всемирный абхазо-абазинский конгресс. Продукцию для выставки представила семья Астамура Кортава и Гунды Хюитт, которая живет в Великобритании.

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