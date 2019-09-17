Долгов о политике США в Сирии: планы на завуалированное расчленение

Американцы своеобразно понимают термин "политическое урегулирование" в Сирии и по собственной воле не уйдут из региона, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

Россия, Турция и Иран отвергают все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Анкаре.

Позиция американцев и их союзников не способствует урегулированию сирийского конфликта, и по собственной воле США не уйдут из региона, сказал в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

"США и их союзники с начала сирийского конфликта во многом действовали только в своих интересах, то есть смена режима в их интересах и эти цели остаются. Думать о том, что США действительно выполнят заявления о выводе своих сил из Сирии - это иллюзия. Американцы в какой-либо форме останутся, такого прецедента еще не было в новейшей истории США, чтобы они уходили просто так по своей собственной воле", - сказал Долгов.

По его мнению, США в Сирии преследуют цель не только сменить режим Башара Асада, но также ослабить Иран, и не теряют надежду выдавить Россию из региона.

"Они останутся, возможно, будут действовать руками других сил, которые используют, как ранее, исламистские группировки, затем курдские вооруженные формирования, и сейчас продолжаются планы по широкой курдской автономии на восточном берегу Евфрата, это же завуалированное расчленение Сирии. Позиция США не изменилась и вряд ли изменится", - отметил Долгов.

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