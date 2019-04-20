Алексей Двинянин: отношения России и Абхазии развиваются по восходящей

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин рассказал в интервью РИА Новости о безопасности российских туристов на абхазских курортах, о подписании соглашения о двойном гражданстве, а также о том, как Россия расценивает предложение Тбилиси по смене формата проведения политического диалога по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

РИА Новости

— Алексей Аркадьевич, прошло более десяти лет с того времени, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и были установлены дипломатические отношения. Как сейчас развиваются российско-абхазские отношения?

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— Я считаю, что сейчас российско-абхазские отношения развиваются по восходящей. У нас увеличивается товарооборот, значительно растет количество подписываемых договоров. Их сейчас уже более 130, это очень серьезная цифра. Абхазия — это, по сути, южный рубеж Российской Федерации, поэтому необходимость поддерживать с Абхазией хорошие, дружественные союзные отношения даже не обсуждается. В России достаточно большая абхазская диаспора: несколько тысяч человек. Не надо также забывать, что сегодня порядка 80 процентов абхазского населения имеют российские внутренние паспорта, то есть являются гражданами России. Это тоже важно для нас как для державы, которая хочет, чтобы количество наших жителей за рубежом увеличивалось.

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Я не говорю уже о подписанных в 2008 году Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Абхазией и в 2014 году — Договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве между странами. Эти документы заложили основу в том числе для защиты Абхазии от Грузии. Также в определенной степени эти договоры являются буфером между Россией с Абхазией и Грузией, которая, как известно, всеми правдами и неправдами стремится в НАТО. И если когда-нибудь Тбилиси будет в альянсе, то у нас здесь, в Абхазии, уже создана серьезная группировка сил и средств. Внешние границы Абхазии и Грузии охраняет пограничная служба ФСБ России по Республике Абхазия. То есть в плане безопасности у нас практически все решено.

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— Летом 2017 года после резонансных инцидентов с россиянами в Абхазии ваш предшественник Семен Григорьев выразил возмущение в связи с разбойным нападением на российских туристов и предупредил об ухудшении криминогенной ситуации в республике. Что вы скажете о ней сейчас? В начале этого года было совершенно сразу два преступления против россиян: 14 января в ходе разбойного нападения был убит уроженец Костромы Михаил Маслов, а на следующий день произошло покушение на бизнесмена Михаила Еваленко..

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— К сожалению, криминогенная ситуация в Абхазии оставляет желать лучшего и сейчас. Замечу, что из-за убийства Маслова протестовали и многие проживавшие с ним в одной деревне абхазы. Помимо упомянутых вами случаев, ранее имел место и ряд рейдерских покушений на российскую собственность, особенно на побережье Черного моря. Нередки криминальные действия и против туристов. Так что, хотя республика делает все возможное для улучшения криминогенной ситуации, говорить о ее кардинальной перемене пока не приходится.

— Какие меры безопасности принимаются, чтобы не допустить нападения на российских туристов в этом сезоне?

— В первую очередь противодействием нападению на российских туристов занимается МВД Абхазии. Я встречался с министром и предметно обсуждал эту тему. В определенной мере к борьбе с криминалом подключена и Служба госбезопасности Абхазии. Естественно, что консульский отдел посольства отслеживает все случаи нападений на граждан России и при необходимости принимает нужные меры.

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— Работа российско-абхазской госкомиссии по демаркации и делимитации границы была временно приостановлена в канун Олимпиады 2014 года. На какой стадии сегодня этот вопрос?

— К сожалению, работа этой российско-абхазской госкомиссии до сих пор приостановлена. Не буду вдаваться в детали, однако, на наш взгляд, речь идет, по сути, о маленьком участке границы в районе населенного пункта Аибга — здесь стоит вопрос о его принадлежности. При наличии политической воли сторон уверен, что решить данный вопрос можно легко. Но из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе, Россия в конце прошлого года предложила Абхазии подписать соглашение по разграничению морских пространств. И это предложение сейчас рассматривается абхазской стороной. Возможно, соглашение о демаркации морских пространств нам удастся подписать до заключения документа по демаркации сухопутной границы.

— Когда может быть подписано соглашение о двойном гражданстве между Россией и Абхазией?

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— Россия 19 марта этого года передала абхазской стороне свой доработанный текст проекта соглашения о двойном гражданстве. Таким образом, сейчас мяч находится на поле абхазской стороны. Что касается сроков подписания указанного соглашения, то вы должны понимать, что такой процесс является очень кропотливым и сложным, и я думаю, что в настоящий момент никто не может назвать точную дату.

— Какие положения будут прописаны в этом соглашении?

— Это соглашение даст гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии, пенсии и социальные дополнительные права и гарантии, которые сейчас действуют в российском государстве.

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— На каких условиях сейчас можно получить российское гражданство?

— Основным условием приема в российское гражданство является проживание заявителя на территории России. Без соблюдения этого требования с заявлением о приобретении российского гражданства могут обратиться иностранные граждане и лица без гражданства, которые имеют хотя бы одного родителя с российским гражданством и проживающего в России, или имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, но не получили гражданство этих стран и остаются в результате этого лицами без гражданства. Других оснований для обращения с заявлением о приобретении российского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, проживающих за пределами России, не предусмотрено.

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— Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что считает необходимым создать новый международный формат, в рамках которого возможен диалог по вопросу Абхазии и Южной Осетии. Как российская сторона относится к этому предложению? Считает ли целесообразным создавать новый формат? Прорабатывается ли вопрос о создании такого формата, какие страны в него могут войти?

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— Действительно, новый президент Грузии Зурабишвили заявила, что считает необходимым создать новый международный формат по вопросу Абхазии и Южной Осетии на замену текущим Женевским дискуссиям. При этом на очередном раунде этих переговоров в начале апреля вопрос о создании нового формата и о его участниках не обсуждался вовсе. Поэтому нам неизвестно, что имела в виду госпожа Зурабишвили, а фантазировать на этот счет мы не можем. Позиция российской стороны сводится к тому, что женевский формат вполне подходит для его мандата, зафиксированного в договоренностях Медведева — Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 года. Соответственно, с российской стороны вопрос о создании некоего нового формата и тем более о его участниках не прорабатывается.

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