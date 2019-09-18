Нотки добра: участники концерта в Пицунде "выступили" в Sputnik

В преддверии ежегодного благотворительного концерта в Пицундском храме организатор мероприятия и его участники в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали о деталях предстоящего события.

Ежегодный благотворительный концерт классической музыки состоится в Пицундском храме 23 сентября в 20:00. В мероприятии примут участие десять артистов, классических музыкантов.

За пять лет проведения благотворительных концертов было собрано более двух миллионов рублей, средства были направлены на оплату 12 курсов лечения тяжелобольных детей – подопечных фонда "Ашана".

Солистка Абхазской государственной филармонии и Камерного оркестра Абхазии Нана Черкезия – одна из участниц благотворительного концерта в Пицунде.

"Что касается благотворительных концертов, то мы очень переживаем за результат, очень хотим, чтобы было побольше собрано средств. Тут совсем другие эмоции, потому, что, выходя на сцену, все знают, это делается для того, чтобы спасти жизнь ребенку", - отметила Черкезия.

Альтист Михаил Алхазов подчеркнул, что выступать на благотворительном концерте – всегда более ответственно.

"Выход на сцену - это всегда ответственность, профессионал не может выйти неподготовленным, это обязательное условие. Но когда стоит вопрос о сборе средств на восстановление здоровья детей, это всегда вызывает больше волнения и трепета, и ответственность возрастает во много раз", - сказал в пресс-центре Sputnik Абхазия Алхазов.

Информационное агентство Sputnik Абхазия – информационный партнер ежегодного благотворительного концерта классической музыки.

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