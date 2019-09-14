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Солдаты НАТО в Латвии

Сохранить превосходство: в НАТО разработали новую военную стратегию

© Flickr / The U.S. Army
В мире
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Маршал авиации Стюарт Пич приоткрыл некоторые положения новой стратегии альянса в ходе выступления на совещании в Словении.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Глава военного комитета Нато Стюарт Пич, заявил, что альянс в рамках новой военной стратегии будет разрабатывать экспериментальные подходы по противодействию угрозам, исходящим одновременно из разных сфер, что должно позволить сохранить преимущество перед потенциальными противниками, передает РИА Новости.

Обновленная стратегия НАТО весной этого года была одобрена военным комитетом и направлена "на адаптацию к меняющимся вызовам безопасности, а также на определение путей эффективного сдерживания". Военная стратегия является закрытым документом.

"В этом году мы, впервые с 1967 года, подписали новую военную стратегию НАТО. Это поддерживает три основные задачи Североатлантического альянса - коллективную оборону, кризисное управление и совместную безопасность", - сказал Пич.

"Основанная на этой стратегии концепция сдерживания и обороны будет способствовать планированию и определению направлений, укреплению сил и изучению нашего подхода к будущим угрозам альянса в евроатлантическом регионе", - отметил он.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По утверждению маршала авиации, разработанная концепция позволят также "определить приоритетность возможностей, развития сил и экспериментирования для противодействия многомерным и многодоменным вызовам".

"Это позволит НАТО сохранить наше военное превосходство перед противниками, потенциальными или реальными, позволит нам продолжать выполнять наши основные задачи", - резюмировал Стюарт Пич.

Военный комитет НАТО является высшим военным органом альянса, он отвечает за консультирование основного политического органа управления - Североатлантического совета, а также Группы ядерного планирования.

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Теги:
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