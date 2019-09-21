Такие обстоятельства: Матуа о конгрессе лабораторной медицины

С 11 по 13 сентября 2019 года в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ состоялся V юбилейный Российский конгресс лабораторной медицины, ставший крупнейшим в Европе профессиональным событием в области лабораторной медицины. В этом году в мероприятии приняло участие рекордное количество специалистов - 9274 человека из всех регионов России.

Участие в конгрессе приняла старший научный сотрудник НИИ ЭПиТ Академии наук Абхазии, кандидат биологических наук Алиса Матуа.

"Организатор конгресса – Федерация лабораторной медицины. Еще пять лет назад в России было много медицинских лабораторных сообществ, научно-практических организаций. В 2014 году Федерация смогла объединить основные медицинские сообщества и создать общую ассоциацию, которую и назвали Федерацией лабораторной медицины. Я являюсь членом этой Федерации. Это Федерация является большим подспорьем и, в частности, для моей работы", - рассказала Матуа.

Участие в конгрессе приняла старший научный сотрудник НИИ ЭПиТ Академии наук Абхазии, кандидат биологических наук Алиса Матуа.

Среди 9274 участников были, как специалисты лабораторной службы, так и врачи клинических специальностей, организаторы здравоохранения, представители науки и индустрии из всех регионов Российской Федерации (625 городов). В рамках Конгресса прошли 72 научно-практические секции, 6 круглых столов и панельных дискуссий, 36 сателлитных симпозиумов и мастер-классов с участием свыше 450 российских и зарубежных докладчиков. В этом году отмечается более широкое и активное представительство на Конгрессе наших иностранных коллег: 480 слушателей из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья, специализирующихся в сфере лабораторной медицины, - отмечается на сайте конгресса.

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