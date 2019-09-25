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Сидоров: деятельность США и НАТО в Грузии способствует напряженности на Кавказе

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Военная деятельность США и НАТО в Грузии способствует поддержанию напряженности на Кавказе, отметил на брифинге в МИА "Россия сегодня" начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров.

24 сентября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся мультимедийный брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковника Анатолия Сидорова с видеоподключением площадок в Ереване, Минске, Нур-Султане и Бишкеке на тему: "О готовности органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к проведению совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019"".

© Sputnik / Сария Кварацхелия
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"В Кавказском регионе основным источником угрозы членам ОДКБ является деятельность руководства Грузии, стремящегося не только к сотрудничеству с США и НАТО, но и открыто позиционирующего свою страну как плацдарм противодействия России на Кавказе. Для укрепления данного плацдарма Вашингтон и его союзники активно оказывают военную и финансовую помощь официальному Тбилиси. На грузинской территории созданы американский и натовский учебные центры, совершенствуются другие объекты военной инфраструктуры, американские корабли регулярно заходят в морские порты Грузии. При этом грузинское руководство принимает меры по изменению законодательства в сторону упрощения их захода в национальные территориальные воды. Под эгидой США и Северо-атлантического союза последовательно наращиваются масштабы многонациональных мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках которых отрабатываются планы применения военной силы против России и ее союзников", - сказал Сидоров в эфире радио Sputnik.

Сидоров отметил, что вся эта военная деятельность способствуют поддержанию напряженности на Кавказе.

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Теги:
США, Грузия, НАТО


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