Герия об американской бабочке: ставить целью полное уничтожение – бессмысленно

Наиболее сильные очаги поражения растительности от американской бабочки в этом году были зафиксированы в Гудаутском, Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском районах, а также в городе Сухум, рассказал Герия. Он отметил, что паутинное гнездо вредителя желательно уничтожать механическим путем: срезать и сжигать пораженные ветви деревьев. Но такие работы было сложно проводить из-за масштаба распространения американской бабочки.

"Мы имели мощное поражение. В данное же время насекомое уходит в диапаузу (пассивный период жизни - ред.), повторится ли это (нашествие вредителя - ред.) в будущем году или пойдет на спад, сложно сказать", - отметил Герия.

По его словам, порядка 10-15 тысяч гектаров площадей были обработаны химическими средствами.

"Обрабатывались хозяйства в Гулрыпшском, Гудаутском, Сухумском районах. Конечно же, в каждый двор попасть с опрыскивателем целью не ставилось, но была информация о том, какими методами бороться с насекомым крестьянам. У нас был также большой банк инсектицидов, направленных на борьбу с мраморным клопом, практически гусеницы уязвимы перед этими препаратами, они также безвозмездно предоставлялись в пользование. Эффект был очевиден на площадях, где провели опрыскивание, но ставить такую цель, чтобы полностью уничтожить насекомое, бессмысленно", - сказал Герия.

Он отметил, что одно уничтоженное паутинное гнездо американской бабочки, может пресечь поражение почти гектара близлежащей территории растительности.

"После появления визуального местонахождения гусеницы в срок трех недель надо провести обработку с применением инсектицидов. Появление американской бабочки связано с какими-то природными аномалиями и длится обычно на протяжении трех-пяти лет. А затем из-за влияния природных факторов (есть у американской бабочки враги в лице хищных насекомых, болезней, вирусов) мы ее не видим. Насекомое присутствует в нашей природе, но вспышки ее развития проходят с определенной периодичностью", - сказал Герия.

Полную версию беседы вы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Американская бабочка – опасный карантинный вредитель. На Черноморском побережье появилась в 1960-х годах, но пик ее распространения в Абхазии пришелся на 1980-е годы, когда было повреждено большинство сельскохозяйственных культур.

Бабочка представляет опасность для 300 видов растений. В Абхазии она наносит вред фруктовым деревьям, а также ольхе, акации и другим растениям.

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