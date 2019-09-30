Политолог о новых антироссийских санкциях США: не повлияют на внешнюю политику России

Даже если санкции США повлияют негативно на экономику России, невозможно сказать, что в связи с этими санкциями может как-то измениться ее внешняя политика, заявил Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу.

26 сентября Вашингтон ввел ограничения против одной российской компании, трех граждан и пяти судов за нарушение "режима американских санкций по Сирии".

"Нельзя утверждать, что все эти санкции США как-то негативно влияют на экономику России, хотя когда они только вводились, было мнение, что они ударят по экономике страны. Российская экономика держится, и последние санкционные меры являются точечными ударами", - отметил Шахиноглу.

В МИД России заявили, что новые санкции стали 75-ми с 2011 года, когда Соединенные Штаты свернули объявленную ими же "перезагрузку" двусторонних отношений и начали заниматься их разрушением.

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