Тания об итогах акции "Тропой героев" в Абхазии: не ожидали так много участников

Один из организаторов шествия "Тропой героев", приуроченной к 26 годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии, Нар Тания в интервью Sputnik выразил уверенность, что акция с каждым годом будет набирать обороты.

Участники акции "Тропой героев" закончили шествие в парке Славы у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме в понедельник 30 сентября.

"До конца дошли абсолютно все, более того, по дороге к нам прибавлялись люди. Все они были в красивой форме, правильно шли, рядами, не разбросанно – это для шествия тоже важно. Шествие должно проходить красиво, так как это мероприятие публичное. Мы ожидали, что будет 100-110 человек, но никак не 170. Для нас это было чем-то новым, эти вершины мы еще не покоряли. Следить за 170 людьми или за сотней – большая разница и огромная ответственность. Думаю, что эта акция будет набирать обороты", - рассказал Нар Тания.

Впервые акция "Тропой героев" ко Дню Победы и Независимости Абхазии прошла в Абхазии в 2007 году.

Шествие, приуроченное ко Дню Победы и Независимости, стартовало на российско-абхазской границе. Участники преодолели расстояние от Псоу до Сухума, всего порядка 120 километров. В акции приняли участие 170 человек, хотя изначально пройти тропой героев планировали около 100 человек.

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