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Хутаба Бадж
© Sputnik / Илона Хварцкия

Хутаба об Олимпиаде в Токио: буду рвать и метать – другого варианта нет

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Темы:
Спортивная Абхазия (393)
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Борец из Абхазии Баджа Хутаба в эфире радио Sputnik заявил, что полетит в Японию на Олипиаду в 2020 году только с расчетом на медаль.

Борец Баджа Хутаба, выступающий за сборную Сирии, по итогам участия в чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане завоевал путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

"Я не сталкивался только с Олимпиадой. У меня перед ней будет много турниров мирового уровня, а когда приблизится Олимпиада, мне нужно будет рвать и метать - только это в голове должно быть. Другого варианта нет. Просто так туда лететь восемь часов точно не хочу", - сказал Баджа Хутаба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Баджа Хутаба стал вторым абхазом, кто поборется за золотую медаль Олимпийских игр по вольной борьбе, первым был Денис Царгуш (выступал за Сборную России – ред.), который в 2012 году на Играх в Лондоне стал обладателем бронзовой медали.

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Темы:
Спортивная Абхазия (393)
Теги:
Олимпийские игры 2020, борьба


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