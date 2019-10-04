Главное первенство в жизни: как Баджа Хутаба будет готовиться к Олимпиаде

Борец из Абхазии Баджа Хутаба (выступающий за сборную Сирии – ред.) по итогам участия в чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане завоевал путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Баджа Хутаба побывал в студии радио Sputnik Абхазия и в рамках радиопередачи "Дополнительное время" рассказал о том, как ему удалось достичь такого успеха, и о планах на предстоящую Олимпиаду.

Sputnik

Решительный настрой

Баджа Хутаба стал вторым абхазом, кто поборется за золотую медаль Олимпийских игр по вольной борьбе, первым был Денис Царгуш (выступал за Сборную России – ред.), который в 2012 году на Играх в Лондоне стал обладателем бронзовой медали.

22-летний спортсмен настроен решительно и говорит, что едет в Токио, чтобы завоевать золотую медаль.

"После того как я завоевал право участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио, первой меня поздравила мама, сказала, что вся семья собралась и болела за меня. В тот момент я загорелся и понял, что надо идти на Олимпиаду и завоевывать золотую медаль", - сказал спортсмен.

Отец Баджи – Раш Хутаба, чемпион Европы и СССР по вольной борьбе. По приезде сына из Казахстана с путевкой на Олимпиаду посоветовал ему много работать, чтобы добиться еще большего успеха.

"Отец всегда меня мотивирует, чтобы я все время совершенствовался. Он смотрел мои выступления вместе с братом, когда я выиграл путевку, он сильно радовался, но при мне не показывает этого", - поделился Баджа.

О сборной Сирии и чемпионате мира

Чемпионат мира по вольной борьбе в столице Казахстана Нур-Султане стал первым турниром, в котором абхазский спортсмен Баджа Хутаба выступил за сборную Сирии. По его словам, поначалу было непросто влиться в новый коллектив.

"Я не понимал, что они говорят, я немного знаю английский и арабский, при помощи еще и жестов пытался общаться с ними", - рассказал Баджа.

Абхазский борец отметил, что ехал на чемпионат мира по вольной борьбе в Казахстан, без сомнений в том, что сможет завоевать путевку на Олимпийские игры.

Перед выходом на борцовский ковер Баджа Хутаба обязательно соблюдает ритуал – молчать и думать.

"Перед боем в Нур-Султане брат разговаривал со мной, но я его не слышал, просто отключился, сидел и просто кивал. Другого выхода не было, надо было подходить к боям с головой, думать, так как все, с кем боролся, весили больше, чем я", - заметил Хутаба.

Также перед каждым боем Баджа обращается к Всевышнему и просит, чтобы он дал ему сил.

Рассуждая о том, кто может стать главным конкурентом в борьбе за золото Олимпийских игр, Баджа Хутаба отметил, что на чемпионате мира в Казахстане уступил грузинскому борцу, четырехкратному чемпиону мира, чемпиону Европы и чемпиону Олимпийских игр Гено Петрашвили.

"Это самый главный конкурент, еще один серьезный претендент - это турецкий борец Таха Акгюль, который выступал в финале чемпионата мира в Нур-Султане с Гено Петриашвили. К ним надо будет серьезно настроиться, посмотреть их схватки", - поделился планами спортсмен.

До Олимпиады пройдет немало турниров, в которых нужно показать лучшие результаты, чтобы подойти к Олимпийским играм в оптимальной форме, считает борец.

Полную версию интервью Баджи Хутаба слушайте в эфире программы "Дополнительное время" 4 октября в 8:45 и в 13:45 на радио Sputnik Абхазия.

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