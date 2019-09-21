Борец Баджа Хутаба завоевал путевку на Олимпийские игры в Токио

Чемпионат мира по греко-римской борьбе 2019 года проходит с 14 по 22 сентября в столице Казахстана Нур-Султане.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Баджа Хутаба завоевал путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году, сказал в интервью радио Sputnik председатель Госкомспорта Абхазии Баграт Хутаба.

"Чемпионат мира проходит на самом высоком уровне, как известно здесь заявлено более тысячи спортсменов. Основная задача для спортсменов – завоевать путевку на Олимпийские игры 2020 года, которые состоятся в Токио", - сказал он.

Для 22-летнего Баджи Хутаба, который представляет сборную Сирии, выступление в Нур-Султане – первый опыт участия во взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе.

"В первой схватке ему противостоял кореец, которого Баджа одолел со счетом 12:2. Вторая встреча была с австрийцем, которого он также победил со счетом 6:2. Далее Баджа боролся с грузинским атлетом, он олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. В этой схватке Баджа уступил со счетом 14:4", - рассказал Баграт Хутаба.

После этой встречи, соперник Баджы Хутаба одолел украинца в поединке за выход в финал, тем самым, открыл путь абхазскому борцу к борьбе за бронзовую медаль.

"Далее, Баджа Хутаба выиграл спортсмена из Косово со счетом 14:9 и будет бороться за бронзовую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе 21 сентября", - проинформировал председатель Госкомспорта Абхазии.

© Foto / Баграт Хутаба Чемпионат мира по греко-римской борьбе 2019 в Нур-Султане

Вне зависимости от того, выиграет ли Баджа Хутаба бронзовую медаль или нет, он уже получил путевку на Олимпийские игры, которые состоятся в Токио в 2020 году.

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