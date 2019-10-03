В Токио за золотом: Баджа Хутаба рассказал о подготовке к Олимпиаде

Абхазский спортсмен Баджи Хутаба будет представлять сборную Сирии на летних Олимпийских играх 2020 года, которые состоятся в Японии.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Борец из Абхазии Баджа Хутаба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как он готовится к поездке на Олимпийские игры в Токио, как складывались его отношения с товарищами по команде и кого он считает своим основным конкурентом.

Хутаба признался, что рассчитывает завоевать на Олимпиаде золотую медаль, ведь за него болеет вся семья.

"После того как я завоевал право участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио, первой меня поздравила мама, сказала, что вся семья собралась и болела за меня. В тот момент я "загорелся" и понял, что надо идти на Олимпиаду и завоевывать золотую медаль", - сказал спортсмен.

Хутаба стал вторым спортсменом из Абхазии, который будет выступать на Олимпиаде. На Играх он выступит под флагом сборной Сирии.

Впервые за Сирию борец выступал на Чемпионате мира по вольной борьбе 2019 года казахском Нур-Султане.

Полную версию интервью Баджи Хутаба слушайте в эфире программы "Дополнительное время" в ближайшую пятницу в 8:45 и в 13:45 на радио Sputnik Абхазия.

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