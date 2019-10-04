Дополнительное время: борец Хутаба о путевке на Олимпиаду-2019

Борец Баджа Хутаба в рамках радиопередачи "Дополнительное время" рассказал о том, как ему удалось завоевать путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Баджа Хутаба стал вторым абхазом, кто поборется за золотую медаль Олимпийских игр по вольной борьбе, первым был Денис Царгуш (выступал за сборную России – ред.), который в 2012 году на Играх в Лондоне стал обладателем бронзовой медали.

22-летний спортсмен настроен решительно и говорит, что едет в Токио, чтобы завоевать золотую медаль.

"После того как я завоевал право участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио, первой меня поздравила мама, сказала, что вся семья собралась и болела за меня. В тот момент я загорелся и понял, что надо идти на Олимпиаду и завоевывать золотую медаль", - сказал спортсмен.

До Олимпиады пройдет немало турниров, в которых нужно показать лучшие результаты, чтобы подойти к Олимпийским играм в оптимальной форме, считает борец.

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