Попович о новых российских акцизах: абхазские вина любят не за цену

В России устанавливается единая ставка акциза на российское и импортное вино. Изменения в Налоговом кодексе вступают в силу с 1 января 2020 года.

Согласно действующему налоговому кодексу российские тихие и игристые вина облагаются льготной ставкой акциза, и в 2020 году ставка для вина должна была составить пять рублей за литр, а для шампанского - 14 рублей. При этом ставка на импортное вино предполагалась в размере 19 рублей за литр, а на шампанское - 37 рублей.

Однако новый закон выравнивает ставки и повышает их. В результате в 2020 году акциза на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за литр, в 2021 - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Что касается акцизов на игристые вина, то в 2020 году они составят 40 рублей за литр, в 2021 - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.

"Для абхазских вин все предельно просто. Абхазские вина в России являются импортными, следовательно, для них будет просто увеличение акциза. Сейчас за вино платят 18 рублей, а с 1 января также на границе будут за них платить 30 рублей. Произойдет увеличение акциза, и увеличение налога на добавленную стоимость на эту сумму",- сказал Попович в эфире радио Sputnik Абхазия.

С введением новой системы акцизов стоимость абхазских вин на полках магазинов в России, по мнению Поповича, увеличится рублей на 15-30, и это не сильно отразится на покупной способности, так как абхазские вина любят не из-за цены.

"Как мне кажется, для этих вин - это не кардинально плохо. Может быть, и будет какое-то изменение, но думаю, что у абхазских вин, очень преданные покупатели, и они совершенно спокойно будут брать эти вина по той цене, которая сложится. Абхазское вино любят не из-за цены, а из-за названия, Абхазии, из-за массы других эстетических вещей", - сказал Попович.

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