Цимцба о сроках сдачи Сухумской школы №2 после ремонта: всему свое время

Возвращение учеников в отремонтированные два корпуса школы запланировано после осенних каникул – 4 ноября. Всего, в учебном заведении 41 класс, из которых 4 ноября в школу вернутся 35, рассказала журналистам директор учебного заведения Ирина Повирскер.

В школе уже завершены работы по восстановлению двух корпусов – А и Б, сообщил начальник производственно-технического отдела Госкомпании "Абхазстрой" Дмитрий Цимцба

"Я не хочу говорить ни о каких сроках, поскольку все непредсказуемо. Стараемся сделать как можно быстрее, но всему свое время. Лучше чуть подождать, но зато это будет качественно и правильно, чем сделать все на скорую руку, а потом в тебя будут "тыкать" пальцем. Мы понимаем, что этот объект городу нужен, так как здесь учится около полутора тысяч детей и все они хотят вернуться в свою школу. Понимаем, что затягивать с этим объектом смысла нет. Но есть понятие "технологический процесс", который нельзя нарушать. Как можно быстро мы сдадим месяц-два-полтора, плюс-минус", - рассказал Цимба.

Второго мая 2019 года во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты и учебные классы.

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