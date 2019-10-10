Козлов о политической ситуации в Абхазии: проблемы есть всегда, но все в руках народа

В интервью журналисту Sputnik Абхазия Михаил Козлов выразил уверенность, что все ожидания народа Абхазии от власти вполне осуществимы.
"Сегодня можно порадоваться за народ Абхазии - глава страны выбран и, думаю, что все ожидания вполне осуществимы. Остается пожелать президенту работать, работать и еще раз работать. Есть программа, думаю, что в ней не должно быть кардинальных изменений. Стабильность, развитие, экономика, социальные задачи – если будут выпилены эти главные задачи, то и жизнь в Абхазии станет лучше", - считает Михаил Козлов.
Давая оценку политической ситуации в Абхазии, российский политик отметил, что простых ситуаций не бывает, но все в руках народа.
"Всегда есть проблемы, есть определенные вызовы, на которые надо реагировать, но все в руках народа. И я думаю, что во главе с Раулем Хаджимба, они с этим достойно справятся", - сказал Козлов.
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