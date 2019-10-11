Политолог: национализм латышей затуманил правду об освобождении Риги

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что националистический взгляд латышского народа на происходившее в прошлом столетии, создает ущербное представление о том, что для них было спасительным.

Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.

Среди архивных материалов - план Рижской наступательной операции, журналы боевых действий, политдонесения, наградные документы отличившихся бойцов Красной армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов в Латвии.

"Отношение латышских властей к освобождению Риги от фашистов, к сожалению, не зависит от того, как мы открываем наши архивы. Какие-то дополнительные подробности освобождения, показывающие героизм наших солдат, жертвенность для латышских властей не имеет никакого значения. Латышское общество сориентировано на совсем другие идеалы, для них идеальным является поведение латышских эсэсовцев, которые были совершенно с другой стороны. В латышском обществе принята необъективная историография, рассматривающая все эти процессы с латышским народом, исходя из исторических реалий, а они приняли изначально посыл, что все, что связано с СССР, с Россией отрицать. Поэтому националистический взгляд на происходившее с латышским народом в двадцатом столетии затуманивает правду и создает ущербное представление о том, что правильно для латышей, что неправильно, что для них было действительно спасительным, а что было темной страницей в их истории", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Рига была освобождена от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики — большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.

Страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 год были оккупированы СССР. Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии ранее выступили против салюта в Москве в честь освобождения стран Балтии.

Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи, а МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

Читайте также: