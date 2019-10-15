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© Foto / предоставлено Дамеем Тужба

Тужба об урожае мандаринов в Абхазии: будет меньше, но дороже

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Заведующий отделом сельского хозяйства Сухумского района Абхазии Дамей Тужба в эфире радио Sputnik рассказал, как обстоят дела с урожаем цитрусовых в этом году.

"Урожай мандаринов в этом году будет меньше, чем в прошлом. Такое случается – у цитрусовых не каждый год урожайный, он чередуется. В прошлом году урожай был хороший, при том, что, к сожалению, цена на мандарины отсутствовала и сложно было реализовать продукцию. В этом году, думаю, как раз наоборот, цена ожидается высокая, а урожая будет меньше", - рассказал Тужба в эфире радио Sputnik.

Сбор мандарин
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Низкий урожай мандаринов не связан с нашествием мраморного клопа, сказался, больше, естественный фактор, отметил Дамей Тужба.

"Вредитель не нанес сильный ущерб, хотя есть и от него потери, но люди научились с ним бороться, лечат плантации, получают больше информации. Это два года назад для них вредитель был новым и не знали, что делать, как бороться и какой экономический ущерб может клоп нанести. Сейчас знаний уже побольше и Министерство сельского хозяйства помогает крестьянам препаратами", - сказал глава сельхозотдела Сухумского района.   

В 2018 году в Сухумском районе с 70 гектаров,  что составляет общую площадь общественных хозяйств, было собрано 550 тонн мандаринов, отметил Тужба.

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Теги:
Министерство сельского хозяйства Абхазии, Абхазия, мандарины


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