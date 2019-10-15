Шатров об антироссийских санкциях: в Европу приходит осознание их бессмысленности

По мнению Шатрова, в Европу постепенно приходит осознание бессмысленности этих антироссийских санкций.

"Череда политических текстов на этот счет а различных западных СМИ. В National Interest вышла статья, в которой говорится о том, что Америка невольно помогла России занять более прочные позиции в мире, подключившись к этим санкциям. В общем, объективная оценка, что Россия только укрепляет свои позиции в мире, а США теряют. Думаю, что приходит осознание - прошло уже пять лет, как длится эта катавасия, иначе и не назовешь. Столько было разговоров об угрозах, которые несут для России санкции, о том, что это они приведут к ее отказу от позиций по Крыму, по Донбассу. Но ничего не изменилось – позиции России по этим вопросам остались прежние, никто не думает о возврате Крыма на Украину, в первую очередь, крымчане. И санкции стали каким-то атавизмом, они не несут никакого смысла. Как бантик на торте в отношениях между Россией и Западом. ТО есть Россия живет вне этого контекста, раз в год примерно продлевает свои контрсанкции. А Запад живет этим более осмысленно в том смысле, что это политическая позиция, которую Запад регулярно заявляет", - сказал Шатров.

Он считает, что ситуация складывается анекдотичная.

"С одной стороны бессмысленность санкций, а с другой, ущербность для экономики Европы стала вызывать вопросы, поэтому аналитики стали говорить: "или вы добиваетесь, господа политики, результатов, или вы отмените санкции и Европа вздохнет свободнее? " Ведь и без того достаточно Европе проблем, кроме того, чтобы рубить сук, на котором сидит. Поэтому такие голоса сейчас будут звучать все чаще и чаще. Прошло достаточно времени для осознания бессмысленности санкций. Думаю, что мы будем наблюдать такую аналитику все чаще и чаще" , - выразил уверенность заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

Шатров отметил, что санкций наносят ущерб именно экономике Европы.

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