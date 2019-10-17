Лазба об оплате электроэнергии в Абхазии: не продвинемся, пока не наладим учет

Директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба в интервью на радио Sputnik рассказал о собираемости платежей за потребленную электроэнергию.

Расход электроэнергии увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор филиала "Энергосбыт" РУП "Чернорморэнерго" Инал Лазба.

"Если брать в денежном эквиваленте, то в прошлом году было начислено 453 миллиона рублей, а сейчас 500 миллионов. Расход электроэнергии увеличивается. Это связано и с климатическими условиями, с появлением крупных потребителей электричества для майнинга криптовалют", - сказал Лазба.

Он отметил, что в вопросе собираемости платежей с потребителей электроэнергии наблюдается определенная стабильность.

"50 % барьер на сегодняшний день у нас преодолели Гулрыпшский, Галский, Сухумский районы и город Сухум. Ситуация в этих районах более налажена. В Сухуме, например, функционирует пусть и обветшавшая современная система учета, которая позволяет отключать абонентов автоматически. Система также работает и в Гулрыпшском районе, а галцы являются достаточно добросовестными плательщиками", - сообщил Лазба.

Он отметил, что сложно ждать изменений в вопросе собираемости платежей, когда нет учета потребленной электроэнергии.

"Если мы не продвинемся в вопросе учета, все наши действия будут бесперспективны. Если ты, что-то продаешь, то должен знать, кому и сколько продал. На данном этапе у нас эта информация ограничена. Мы знаем конкретные объемы проданной электроэнергии юридическим лицам, там где установлены приборы учета. Физическим лицам, которые массово не имеют приборы учета, электроэнергия, как бы, хаотично распределяется. Соответственно при отсутствии учета, контроль, конечно, сводится к нулю", - сказал Лазба.

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