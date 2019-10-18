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Дополнительное время: Абгаджава о большом теннисе в Абхазии

Радио
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Sputnik Абхазия

О большом теннисе в Абхазии, о том каковы перспективы у этого вида спорта в стране в эфире радио Sputnik рассказал гость программы "Дополнительное время", президент федерации большого тенниса Абхазии Тамаз Абгаджава.

Тамаз Абгаджава возглавляет федерацию большого тенниса Абхазии 24 года. В студии радио Sputnik он вспомнил о том, как после войны сложно было восстанавливать секции. Однако, сегодня, по словам Абгаджава большой теннис хорошо развивается.

"Я могу с большой уверенностью сказать, что дети, которые ходят на большой теннис добиваются больших успехов не только у нас в стране, но и за пределами нашей родины", - заключил Абгаджава.    

Президент федерации отметил, что у большого тенниса прочный фундамент и сломать его никто не сможет.  

"Я мечтаю о большом тренерском составе, чтобы была возможность открыть секции во всех районах страны", - сказал Абгаджава.  

На сегодняшний день только в столице в каждой группе по 30-40 детей, и среди них очень много талантливых подчеркнул Абгаджава.

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Теги:
теннис


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