Дополнительное время: Абгаджава о большом теннисе в Абхазии

Тамаз Абгаджава возглавляет федерацию большого тенниса Абхазии 24 года. В студии радио Sputnik он вспомнил о том, как после войны сложно было восстанавливать секции. Однако, сегодня, по словам Абгаджава большой теннис хорошо развивается.
"Я могу с большой уверенностью сказать, что дети, которые ходят на большой теннис добиваются больших успехов не только у нас в стране, но и за пределами нашей родины", - заключил Абгаджава.
Президент федерации отметил, что у большого тенниса прочный фундамент и сломать его никто не сможет.
"Я мечтаю о большом тренерском составе, чтобы была возможность открыть секции во всех районах страны", - сказал Абгаджава.
На сегодняшний день только в столице в каждой группе по 30-40 детей, и среди них очень много талантливых подчеркнул Абгаджава.
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