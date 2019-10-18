Политолог о прекращении огня в Сирии: США напомнили Турции о кнуте

США и Турция договорились о прекращении турецкой операции в Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Григорий Красовский оценил ситуацию.

США и Турция подтвердили, что поддерживают территориальную целостность Сирии и политический процесс урегулирования, говорится в распространенном совместном заявлении двух стран.

Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара обязалась на 120 часов прекратить военную операцию в Сирии.

Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара обязалась на 120 часов прекратить военную операцию в Сирии.

В эфире радио Sputnik политолог Григорий Красовский высказал свой взгляд на ситуацию.

"Американский истеблишмент по внешнеполитическому направлению не только предлагает пряники, но и напоминает о кнуте, который можно применить. В этом случае это страшные экономические санкции, которые коснулись бы не только экономики Турции, но и ВПК. Учитывая, сколько до этого Турция закупала военного оборудования американского производства, все это подлежит обслуживанию, нужны запчасти. Поэтому, я думаю, Пенс, прибыв в Анкару, скорее всего, Эрдогану напомнил, что последствия неподчинения определенным требованиям США могут быть плачевными", – сказал Григорий Красовский.

Анкара 9 октября объявила о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по сирийским приграничным городам. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции в связи с этой операцией.

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