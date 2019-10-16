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Эрдоган: операция "Источник мира" защищает целостность Сирии

© Sputnik / Алексей Никольский
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Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны вечером 15 октября.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину по телефону, что операция "Источник мира" в Сирии внесет серьезный вклад в защиту территориальной целостности Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации турецкого лидера.

"Наш президент сказал своему российскому коллеге, что операция "Источник мира" наряду с вкладом в борьбу с терроризмом также внесет серьезный вклад в защиту территориальной целостности Сирии и в процесс политического урегулирования", - сказано в сообщении.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что обсудил с Владимиром Путиным вопрос контроля над сирийским городом Манбидж, отметив, что не против того, чтобы он был передан сирийским правительственным силам.

© Sputnik / Нина Зотина
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"Вход сил режима в Манбидж для меня не является слишком негативным развитием событий. Потому что в конечном счете это их земли. Но для меня важно, чтобы здесь не остались террористические организации. Мы их спрашиваем: "Останутся террористы или нет?" И уважаемому (президенту РФ Владимиру) Путину я то же самое говорил. Если вы вычищаете Манбидж от террористов, то, пожалуйста, вы или режим пусть это обеспечат", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан.

По словам президента Турции, население Манбиджа "на 85-90% состоит из арабов, не курдов". "К нам обращаются местные племена и говорят "придите и спасите нас", - добавил он.

Президент России в завершение телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера.

© AFP 2019 / OZAN KOSE
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Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. Теперь в него вошли сирийские правительственные силы.

Ситуация на севере Сирии

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги:
курды, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Турция, Сирия


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