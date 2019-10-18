Совет нужен: Эрдоган обсудит с Путиным в Сочи ход операции на севере Сирии

Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией.

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 22 октября следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии, передает РИА Новости.

"То, к чему мы стремились, осуществилось вчера. Результатом переговоров с Пенсом стало вчерашнее совместное заявление из 13 пунктов. Террористическая организация уйдет из зоны безопасности шириной 32 километра и длиной 444 километра с запада на восток, как мы договорились. Во вторник буду говорить с Путиным о следующей фазе. Надеюсь, таким образом удастся полностью добиться всех поставленных в рамках нашей операции целей", - сказал Эрдоган.

Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что договоренности Анкары и Вашингтона подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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