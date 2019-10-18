Совет нужен: Эрдоган обсудит с Путиным в Сочи ход операции на севере Сирии

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 22 октября следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии, передает РИА Новости.
"То, к чему мы стремились, осуществилось вчера. Результатом переговоров с Пенсом стало вчерашнее совместное заявление из 13 пунктов. Террористическая организация уйдет из зоны безопасности шириной 32 километра и длиной 444 километра с запада на восток, как мы договорились. Во вторник буду говорить с Путиным о следующей фазе. Надеюсь, таким образом удастся полностью добиться всех поставленных в рамках нашей операции целей", - сказал Эрдоган.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте также:
- Захарова: пленные боевики ИГ в Сирии представляют угрозу для всех стран региона
- Почему на позиции курдов наступала Турция, а выигрывает Москва
- Госсекретарь США: Вашингтон не хочет разрыва отношений с Турцией