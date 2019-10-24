Абгаджава о большом теннисе в Абхазии: начинали с одной ракеткой на всю страну

О том, как восстанавливали большой теннис в послевоенной Абхазии и как впервые команде удалось выехать за пределы страны, рассказал в эфире радио Sputnik гость программы "Дополнительное время", президент Федерации тенниса Абхазии Тамаз Абгаджава.

Первые секции в Абхазии открылись в Гагре, Гудауте и в Сухуме, и была только одна ракетка, сказал Абгаджава в эфире радио Sputnik Абхазия.

"После войны, в то время, когда экономика страны была ослаблена, были проблемы с питанием, Владислав Ардзинба сказал, что надо создать секции по теннису. Я думал, о каком теннисе может идти речь. Сейчас же хорошо понимаю, что где есть теннис, там есть мир. Мы создали секции в Гудауте, там была мощная команда, в Гагре и в Сухуме и потихоньку начали восстанавливать теннис. Был знаменитый тренер Рубен Делинян, и была у нас все лишь одна ракетка. Дети, используя только вот эту одну ракетку, поочередно тренировались. Спустя некоторое время мы начали приобретать инвентарь. Так мы восстановили большой теннис в стране. Помню, как мы в первый раз вывозили в Адыгею наших детей, там проходил международный турнир по теннису. В материальном плане эта поездка стоила нам огромного труда. Мы там победили, взяли первые места. Наш флаг поднимали, и у меня появлялись слезы на глазах", - вспоминает Абгаджава.

По словам Абгаджава, сегодня в Абхазии большой теннис хорошо развивается.

"Сегодня я могу с большой уверенностью сказать, что дети, которые ходят на большой теннис, добиваются больших успехов не только у нас в стране, но и за пределами нашей родины", - заключил Абгаджава.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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