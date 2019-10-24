Балерина Дедекина о мастер-классе в Абхазии: сделала все, что могла

В Абхазии в эти дни в разных районах проходит серия мастер-классов для детей под руководством молодого балетмейстера в рамках культурно-образовательной экспедиции. Дети обучаются азам классического балета. Мастер-классы в Абхазии организованы межрегиональным общественным движением "Евразийский народный союз" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.

Балерина Московского театра оперетты Юлия Дедекина уже успела провести мастер-классы в Гулрыпшском и Сухумском районах.

"Все, что я впитала, все, чему научилась, я бы хотела передать детям. Это очень благодатный труд, а самый мой любимый момент в уроке классического танца, когда дети выбегают и обнимают тебя. Судя по тому, какое внимание у детей, по тому, как они воспринимали, старались, можно сказать, что они большие умницы. Есть очень талантливые дети. Думаю, что очень большую положительную роль в этом сыграли их педагоги. Многие дети знакомы с классическим танцем… Учебный процесс - вообще долгий и кропотливый труд. Хореографическое училище подразумевает восемь лет учебы. В рамках мастер-класса всему не научишь. Моя цель – показать азы танца. Наша профессия связана с работой мышц, поэтому мы свое искусство, как говорится, передаем из ног в ноги. Естественно необходимо все визуально показать, рассказать. Сделать так, чтобы дети почувствовали свой мышечный корсет. В рамках мастер-класса, естественно, я не могу дать восьмилетнюю программу училища, но все, что я могла, я сделала. Самое главное в этих мастер-классах, как и в медицине, не навреди. Самое главное – то, что я не отбила у детей желание и дальше заниматься танцами, развиваться. Дети, с которыми я работала, в основном занимаются национальными танцами. Надеюсь, те мастер-классы, которые я для них провела, помогут им более выразительно, более интересно раскрыться в национальных танцах", – подчеркнула Дедекина.

Мастер-классы по классическому танцу с балетмейстером Юлией Дедекиной должны также пройти в Галском, Ткуарчалском и Гагрском районах.

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