Барчан о первой геоинформационной системе Абхазии: стратегический инструмент

Исполнительный̆ директор "ЭкоГеоПроект" Инна Барчан выступила с докладом "Первая ГИС в Абхазии – сохранение историко-культурного наследия" на конференции ESRIв Москве. В эфире радио Sputnik Абхазия она рассказала о значении этой геоинформационной системы.

С 22 по 25 октября в Москве проходит 25-я юбилейная ежегодная конференция ESRI. ESRI – Институт исследования систем окружающей̆ среды, ведущий мировой производитель геоинформационных систем. Конференция традиционно объединяет представителей разных организаций и стран вокруг ГИС-тематики.

Исполнительный директор "ЭкоГеоПроект" Инна Барчан в своем докладе представила внедренную геоинформационную систему историко-культурного наследия Абхазии, разработанную в рамках Целевой программы "Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, 2016-2018 гг." Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия республики.

"На мой взгляд, самый главный плюс этой системы в том, что наша республика получила важнейший стратегический инструмент планирования всей работы, связанной с сохранением историко-культурного наследия. Таким образом мы впервые систематизируем и автоматизируем весь цикл этого процесса от сбора информации до его обработки и представлении, то есть все в одном окне. Это очень ускоряет оперативность работы с таким большим количеством данных. Нет необходимости выезжать на место, можно получить всю информацию сразу и принимать важные решения по планированию работы с тем или иным объектом", - рассказала Инна Барчан.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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