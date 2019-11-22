Пилот самолета МЧС России рассказал об особенностях тушения пожара в лесах Абхазии

Извилистый рельеф гор и сильная задымленность создавали сложности при тушении пожара в Абхазии, рассказал на пресс-конференции в МЧС командир авиационного звена самолета Бе-200 южно-авиационного спасательного центра МЧС России на пресс-конференции в МЧС Абхазии.

Пожар в горах Абхазии начался 10 ноября, своими силами справиться с огнем не удавалось, необходима была поддержка спецавиации.

Командиру самолета Бе-200 Александру Маркохаю до этого приходилось работать в различных горах разных стран. Но, как он рассказал на пресс-конференции, горы Кавказа отличаются изрезанным переменчивым рельефом.

"Ущелья довольно узкие, что вызывает проблему для самолета. Сложность в том, что основные точки пожара находились на высотах от 500 до 1000 метров. Это достаточно высоко, а подобраться к ним сложно. Некоторые возгорания были на отвесных скалах. Сложность в том, что вся вода, которая попадает на очаг пожара, скатывается вниз и не успевает потушить горящие слои, поэтому приходилось поливать несколько раз одно и то же место. Вторая сложность всей этой обстановки в том, что из-за всех этих отвесных гор от загоревшегося дерева отлетают кусочки, они падают вниз и начинают там загораться. Получается новая точка пожара. В остальном все как обычно. Это наша привычная работа", - рассказал Маркохай.

Россия отправила на тушение пожаров в республике вертолет Ми-8, водоизмещением 5 тонн и самолет-амфибию Бе-200, который может перевозить за один раз до 12 тонн воды.

Совместными усилиями российских и абхазских спасателей 21 ноября пожар был полностью ликвидирован.

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