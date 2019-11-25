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Топчьян о гендерном насилии в Абхазии: проблема есть, и ей надо заниматься серьезно

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Sputnik Абхазия

Член правления Ассоциации женщин Абхазии (АЖА) Мариетта Топчьян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как в абхазском обществе меняется отношение к подходу решения проблемы гендерного насилия.

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия.

Несколько лет борьбу с гендерным насилием в республике проводит Ассоциация женщин Абхазии. И, как заметила член правления организации Мариетта Топчьян, есть позитивная динамика в их работе.

© Foto/ Sydney Sims
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"Мы это замечаем. Вот на протяжении уже двух с половиной лет наша организация занимается вплотную этой проблемой. У нас работает бесплатная приемная для женщин, попавших в сложную ситуацию и ищущих защиту. Мы даже открыли приемные и полгода работали в Гулрыпшском, Очамчырском и Гагрском районах. И по тому, как у нас количество обращений увеличивается, женщины уже готовы приходить и рассказывать о том, что у них произошло и обращаются за помощью, мы чувствуем, что отношение меняется. То есть у людей есть вера в то, что им могут помочь. Эта тема – тонкая материя. Не каждый готов прийти и рассказывать об этом. Люди верят, что им готовы помогать, несмотря на то, что нет соответствующего закона. Сейчас превалирует мнение, что проблема есть, и ей надо заниматься серьезно", - рассказала Топчьян.

17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Много лет подряд  Абхазия присоединяется к кампании "16 дней против гендерного насилия". Не стал исключением и 2019 год.  Ассоциация женщин Абхазии в рамках этой кампании проводит тематические тренинги, круглые столы, викторины, блиц-опросы.

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Теги:
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