Шингаркин рассказал, чем опасна авария танкера в Черном море

Масштаб аварии измеряется количеством погибших животных и уничтоженных растений на побережье. Именно с этой точки зрения нужно оценивать последствия крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе. Об этом политический деятель, эколог Максим Шингаркин заявил в эфире радио Sputnik.

23 ноября из-за шторма танкер под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Танкер "Делфи" сел на мель в ночь на пятницу. Экологическая ситуация в районе крушения резко ухудшилась, так как концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз.

Как отметил Шингаркин, аварии танкеров, содержащих нефть и нефтепродукты, происходят регулярно. И если это происходит в открытом океане, то вопрос решается путем разбавления нефтяного загрязнения большим количеством воды.

"Опасность аварии танкеров вблизи берегов, как в случае с крушением танкера в Одесском заливе, не в самой концентрации нефти в воде, а в том, что нефтяная пленка приблизится к берегу, и, по сути дела, окутает и уничтожит всю растительность, которая там есть", - отметил эколог.

Что касается самой нефти, то, по словам Шингаркина, она будет разбавляться водой.

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