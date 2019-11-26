Шингаркин рассказал, чем опасна авария танкера в Черном море

Масштаб аварии измеряется количеством погибших животных и уничтоженных растений на побережье. Именно с этой точки зрения нужно оценивать последствия крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе. Об этом политический деятель, эколог Максим Шингаркин заявил в эфире радио Sputnik.
Как отметил Шингаркин, аварии танкеров, содержащих нефть и нефтепродукты, происходят регулярно. И если это происходит в открытом океане, то вопрос решается путем разбавления нефтяного загрязнения большим количеством воды.
"Опасность аварии танкеров вблизи берегов, как в случае с крушением танкера в Одесском заливе, не в самой концентрации нефти в воде, а в том, что нефтяная пленка приблизится к берегу, и, по сути дела, окутает и уничтожит всю растительность, которая там есть", - отметил эколог.
Что касается самой нефти, то, по словам Шингаркина, она будет разбавляться водой.
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