Дамениа о Центре социально-экономических исследований: акцент на прикладные проекты

В Абхазии появилась новая автономная некоммерческая организация – "Центр социально-экономический исследований", об этом на пресс-конференции в Сухуме заявили бывшие сотрудники ЦСИ при президенте Абхазии.

По словам экс-главы ЦСИ Олега Дамениа, эта организация уже зарегистрирована в Минюсте Абхазии и обладает юридическим статусом.

"Важно обратить внимание на основные задачи, которые нам сегодня приходится решать. Среди них – сохранение малого, но работоспособного коллектива. Первый шаг в этом направлении уже сделан. В соответствии с действующим законодательством, создана новая научная организация – автономная некоммерческая организация "Центр социально-экономических исследований (АНО ЦСИ)", - сообщил Олег Дамениа.

При этом Дамениа не отрицает, что в финансовом плане им придется сложно, но они не ставят перед собой цель зарабатывание денег.

"Нам следует корректировать свою работу таким образом, чтобы акцентировать больше внимания на разработке прикладных проектов. Такие проекты остро востребованы в жизни общества, особенно в деловых кругах. Легче найти решение проблемы именно на стыке науки и практики", - отметил Дамениа.

Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время вряд ли придется ожидать переход страны на программно-целевое планирование развития.

"Это осложняет и реализацию прикладных проектов. Поэтому нам придется отстаивать свою позицию, изложенную в стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года, принятой правительством и утвержденной президентом страны. Другого пути выхода из кризиса не дано", - считает ученый.

Располагаться новая организация будет в здании фонда имени Зураба Ачба в Сухуме.

Коллектив Центра стратегических исследований при президенте Абхазии написал заявление об уходе после того, как глава государства освободил от должности директора ЦСИ Олега Дамениа, занимавшего этот пост с 2006 года, и назначил Гиви Габния 12 ноября.

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