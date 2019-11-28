Тания о документальном фильме итальянцев об Абхазии: привлечет любителей "дарк-туризма"

Об Абхазии необходимо рассказывать на иностранных языках, это поможет привлечь внимание большей аудитории, сказал Тания в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия.

"Есть люди, которые посетили уже более 40 стран мира, их по сути уже ничем не удивишь. Людям нужно что-то аутентичное, что-то, что имеет свою историю и ценность. Сейчас растет популярность дарк-туризма - красивая архитектура и заброшенные здания, людей это привлекает. В данном контексте Абхазия может стать одним из главных туристических направлений стран Евросоюза. Сейчас большой спрос на подобного рода туризм. У нас можно прекрасно провести время на пляже, но стоит только выехать за город и можно посетить заброшенные места, к сожалению. Но и это мы можем использовать максимально эффективно, привлекая людей в Абхазию, покажем обе стороны медали: что оставила после себя война и то, что есть на сегодняшний день, то, что мы развиваем. Нам необходимо рассказывать об Абхазии на других языках, чтобы охватить максимально иностранную аудиторию. У нас с Италией давние отношения, и мы не могли не воспользоваться моментом рассказать об Абхазии итальянской аудитории", - сказал Тания.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Итальянский режиссер Алессандро Тезеи и фотограф-оператор Пьерпаоло Миттика сняли первую часть документального фильма об Абхазии с рабочим названием "Потерянный рай". Съемки фильма проходили в Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. Полнометражный документальный фильм об Абхазии выйдет в Швейцарии и Италии на английском и итальянском языках.

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