Кононов о знакомстве абхазских абитуриентов с вузами России: сняли массу вопросов

В течение пяти дней представители Россотрудничества и Абхазского госуниверситета знакомили абхазских абитуриентов с опытом проведения отбора кандидатов на поступление в российские вузы и Абхазский государственный университет. Встречи с будущими студентами прошли во всех районах республики.

Как сообщил Дмитрий Кононов, больше всего желающих узнать, как поступить в российские вузы, оказалось в Галском районе. Из 600 абитуриентов, принявших участие в мероприятии, 250 было в Гале.

"Спрос и интерес в Галском районе увеличивается. Мы довольны тем, что большое количество ребят приняли участие в мероприятиях. Мы довели до большого числа абитуриентов информацию о российских образовательных программах, об отборочной кампании. Каждый раз такое мероприятие нам позволяет снять массу вопросов от ребят", - рассказал Кононов.

По его словам, традиционно комплексное мероприятие под названием "Единый день выпускников" является началом нашей отборочной кампании.

"Несмотря на то, что интерес к традиционно популярным специальностям сохраняется, то есть люди спрашивают, будут ли такие специальности, как медицинские, юридические и экономические, но в связи с тем, что мы информируем, что из этих трех, скорее всего, будут только медицинские, кто-то расстраивается, а кто-то ставит себе новые цели", - рассказал консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

Ежегодно десятки будущих студентов из Абхазии стремятся получить заветные бесплатные места в вузах по квотам, которые Россия ежегодно выделяет на основе двусторонних соглашений о сотрудничестве в образовании.

Отбором занимается представительство Россотрудничества в республике.

С 2016 года Абхазии было выделено более 450 квот для поступления в вузы России. Ежегодно количество лимитов сокращалось – если в 2016 году квоты были на 200 человек, то в этом году всего на 50.

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