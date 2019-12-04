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© Foto/ facebook: Аурен Хабичев

Хабичев о своей будущей книге: возвышенный роман об Абхазии и простых людях

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О своей книге об Абхазии, над которой сейчас работает, писатель, журналист, лауреат премии Фазиля Искандера в номинации "Чегемские высоты" Аурен Хабичев рассказал в интервью Sputnik Абхазия.

Аурен Хабичев получил престижную литературную премию имени Фазиля Искандера, учрежденную "Русским Пен-Центром" в 2018 году в номинации "Чегемские высоты".

В эти дни Хабичев находится в Абхазии.

© Foto/ facebook: Аурен Хабичев
Дорожный роман: лауреат премии Искандера Аурен Хабичев напишет книгу об Абхазии

"Я хочу написать что-то уже большое, так как до этого у меня выходили только сборники рассказов. Я хочу посвятить произведение Абхазии, потому что именно здесь я принял окончательное решение написать большую художественную книгу. Мне интересны все святые места, сейчас приехал в Лыхненский храм, хочу изучить эти места и глубже отразить в произведении. Мне очень интересна жизнь внутри страны, с одной стороны, не хочется превращать книгу в специальный репортаж, хочется, чтобы это было что-то более возвышенное, с другой стороны, поскольку я современный писатель, пишу о быте современных людей, конечно, меня в первую очередь интересует, как живут простые люди. Я хотел бы, чтобы получился, грубо говоря, путевой, или дорожный роман, чтобы он был о море, обо мне, о моих современниках, об Абхазии, о простых людях. Я не думаю, что будет какой-то выдуманный сюжет, интрига и так далее, то есть это такой роман-наблюдение", - рассказал писатель.

Хабичев - автор сборника рассказов "Сто сорок похорон", который был опубликован в журнале "Новый мир". Сборник вошел в рейтинг самых популярных текстов журнала за 2016 год. Сейчас Аурен Хабичев - постоянный автор литературного журнала "Новый мир", пишет колонки для сетевого издания "Газета.ру".

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