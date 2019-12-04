Аничкин о ситуации в Эр-Рукбане: международное право перестает действовать

4 декабря в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся мультимедийный круглый стол на тему: "Ситуация в Сирии в американской зоне оккупации: взгляд правозащитников и экспертов" с презентацией доклада "Лагерь Эр-Рукбан: трагедия сирийцев в американской зоне оккупации".

Средствам массовой информации впервые были представлены и переданы видеозаписи интервью с пострадавшими беженцами из лагеря Эр-Рукбан.

"Исследование подобного явления, которое мы сегодня видели, заслуживает большого внимания. Их нужно проводить вопреки тем моделям, которые навязаны в той или иной точке мира. Ничего не меняется. Продолжается геополитическая борьба за ресурсы, за влияние, за все остальное. Это модель, где эксплуатируется конфликт, население в определенных целях, что не разглашается, но видно для того, чтобы регулировать те или иные конфликтные ситуации. Надо признать, что мы живем в тех условиях, когда перестает действовать международное право. Отдельные политики уже начали говорить не согласно международному праву, а согласно международной практике, установившейся в тех или иных регионах", - сказал Аничкин.

Неправительственная организация "Фонд исследования проблем демократии" провела социологический опрос 291 беженца, которым удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан на территории американской зоны оккупации в Сирии. Что из себя представляют лагеря беженцев под контролем американцев? О чем рассказывали беженцы? К каким выводам пришли правозащитники? Какие интересы американцы преследуют в Сирии? Об этом шла речь на круглом столе.

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