Российский медицинский спецназ переброшен на север Сирии

Подразделения медицинского отряда специального назначения доставили в Сирию на вертолете Ми-8 вместе с оборудованием, лекарствами и перевязочными материалами.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на базу российской военной полиции под Кобани на севере Сирии, передает РИА Новости.

По мнению врача-хирурга Сергея Пономарева, сирийцы в этом регионе давно не получали необходимую медицинскую помощь.

"Хронические заболевания запущены, острые, соответственно, тоже. Мы готовы работать здесь до упора. Через некоторое время прибудет медицинский отряд в полном составе. Порядка 100 человек в день, я думаю, мы вполне сможем принимать", — сказал Пономарев.

Первый медицинский пункт развернули всего через три часа после прибытия. В кабинете есть препараты и оборудование, включая телемедицинский прибор, к которому можно подключить рентген, аппарат УЗИ и через спутник в режиме реального времени провести консилиумы со специалистами из России.

В медпункте пока работают три врача: терапевт, хирург и травматолог, которым помогает переводчик. Начальник травматологического отделения Камалдин Исаев рассказал, что в основном диагностируются артрозы, а также остеохондроз поясничного отдела позвоночника.

"На самом деле идет поток людей, которым мы оказываем медицинскую помощь. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что мы здесь нужны и приехали не зря", — подчеркнул он.

Через несколько дней прибудут еще несколько специалистов и машины с оборудованием и медикаментами. После этого врачи смогут отправиться по окрестным деревням лечить тех, кто не может приехать сам.

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