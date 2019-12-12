Басария о праздновании Нового года в Гале: всем городом, как одна семья

Праздничные новогодние мероприятия в Галском районе начнутся 23 декабря детскими представлениями и завершатся 27 декабря карнавалом для взрослых.

"В центре города у нас будет стоять огромная искусственная ель. Мы сейчас решаем, как будем ее украшать. Так как этот год мышки, хотим, чтобы соответствовало тематике. Для установки главной ели нам понадобится несколько дней, а территория вокруг елки будет украшена светящимися скульптурами кареты и оленей, жители города смогут сделать хорошие фотографии возле них. В этом году впервые мы организовываем ярмарку и карнавал, сделаем все возможное, чтобы люди почувствовали приближение Нового года. К сожалению, в Абхазии снег не выпадает, потому создать праздничную атмосферу сложновато, но мы намерены, начиная с этого года, все больше уделять внимание празднику, чтобы все жители выходили в город и встречали Новый год одной семьей, как в других странах и городах. Я надеюсь, нашим жителям понравится главная елка, она ничуть не будет уступать столичной", - сказала Басария.

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