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Путин о ситуации вокруг Sputnik Эстония: удивительный цинизм

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В ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир путин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Sputnik Эстония.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг информагентства.

© Sputnik / Алексей Никольский
Семьдесят семь вопросов президенту: Путин провел ежегодную пресс-конференцию

"Когда я слышу вещи подобного рода, меня они удивляют, потому что нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных греках, в том числе за давление на независимые средства массовой информации, а сами делают то, в чем нас обвиняют. Это удивительный цинизм. Но, к сожалению, принятие мер, связанных с какими-то ограничениями, на государственном уровне будет малоэффективными, потому будут лить воду на мельницы тех, кто как раз и хочет растаскивать наши страны, наши народы. А мы не должны им помогать это делать. Надо добиваться возможности журналистам работать в тех странах, которые боятся правды, вашей информации, вашего влияния на умы людей. А свобода распространения информации относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира. Но не все действуют в этой парадигме. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддерживать вас где бы то ни было. Но доступными мерами, мерами, которые не повредят межгосударственным отношениям", - сказал Путин.

Эстония - единственная из стран Балтии, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллектив входят 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в эстонский бюджет составляют почти 30 тысяч евро.

Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию с журналистами. Президент России успел ответить на 77 вопросов журналистов, вопросы задали 57 представителей СМИ, некоторым удалось задать сразу несколько вопросов.

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