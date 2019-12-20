Внучка первого абхазского летчика Аргун: по крупицам собираем материалы о нем

Два архивных документа, связанных с первым абхазским летчиком Виктором Аргун, передали в Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Один из документов подписан самим председателем ЦИК Абхазии Нестором Лакоба, другой – личный листок по учету кадров.

"Я могу с уверенностью сказать, что мы очень часто о нем вспоминаем, это и дата его смерти, 18 декабря 1942 года он был сбит, и день его рождения, а родился он в мае. Все потому, что мой отец, он всю свою жизнь, насколько это было возможно, собирал по крупицам, по частичкам материалы о своем отце в архиве Подольска. У нас дома есть свой архив документов о моем дедушке, и тот документ, который нам был передан, у нас была копия, ну а теперь сам оригинал. У отца был доступ к архиву подольскому и все копии документов, где говорилось о Викторе Аргун хранятся у нас дома. Помимо документов, Александр Тария написал книгу "Абхазские соколы в небе", где было использовано очень много материалов, которые были переданы моим отцом. Когда отцу попадали в руки документы и других летчиков, естественно он не упускал возможности и делал копии этих документов тоже. У нас еще хранятся вырезки из газет, где писали о моем дедушке, где его товарищи или те, кто его знал, рассказывали и делились своими воспоминаниями о нем", - сказала Аргун.

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Виктор Аргун до начала Великой Отечественной войны развивал авиационное дело в Абхазии, возглавлял летную часть Сухумского аэроклуба ОСОАВИАХИМа, организовал планерную секцию на парашютной станции. На его счету свыше 300 боевых вылетов, он уничтожил свыше 400 фашистов. За боевые заслуги он награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и боевыми медалями. Виктор Аргун похоронен в родном селе Куланурхуа Гудаутского района.

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