Гулиа рассказал об объектах, заложенных в Инвестпрограмму 2020-2022

Заместитель министра экономики Абхазии Заур Гулиа в эфире радио Sputnik рассказал, какие объекты будут построены в Абхазии на средства Инвестиционной программы 2020-2022.

Межправкомиссия России и Абхазии утвердила реализацию нынешней Инвестпрограммы, а также будущую Инвестиционную программу на 2020-2022 годы.

В Инвестпрограмму 2020-2022 включены 109 мероприятий, среди которых 87 объектов будут совершенно новыми. Они будут направлены на устранение инфраструктурных ограничений, сообщил Гулиа.

"Предстоит немалый объем работы. На сферу водоснабжения предусмотрена довольна внушительная сумма в размере одного миллиарда рублей. Предусмотрено создание системы водоснабжения в отдельных селах республики. Особо хочется выделить одно крупное мероприятие с социальной сфере – это строительство Детской республиканской больницы. Этот проект представляет интерес для всех без исключения людей. Это один из важных примеров того, что Инвестпрограмма сориентирована на жизненно важные объекты. В рамках трехлетней программы этот объект должен быть реализован. Планируется, что строительство больницы будет осуществляться на территории, примыкающей к Республиканской больнице. Также предусмотрен ремонт автодорог в Сухуме и районах. Это тоже обширное мероприятие, на которое предусмотрено финансирование в районе одного миллиарда рублей. Также будут заложены мероприятия по освещению республиканской трассы "Псоу-Ингур" на участке от Сухума до Очамчыры", - сообщил Гулиа.

Он также рассказал, что Инвестпрограмма предусматривает масштабные работы на объектах энергетической отрасли.

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За время реализации инвестпрограмм Республике Абхазия из российского бюджета было выделено 23 миллиарда рублей. В план Инвестпрограммы 2017-2019 годов были включены 170 объектов. Общая сумма остатков после реализации последней Инвестпрограммы составляет около 161,5 миллиона рублей. Сэкономленные средства будут направлены на решение социальных вопросов.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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