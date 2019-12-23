Смыр о посещаемости Новоафонской пещеры в праздники: ждем больше, чем в прошлом

В каком режиме будет работать Новоафонская пещера во время новогодних праздников и какой поток посетителей ожидается в эти дни, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель директора туристического объекта Дамей Смыр.

В зимний период пещеру посещают до 200 человек в день, сказал Смыр в беседе на радио.

"В новогодние праздники, с 1 по 12 января, Новоафонская пещера будет работать ежедневно, с 10 до 6 вечера, а вот с 13 января по 30 апреля переходим уже в обычный зимний график - среда, четверг, суббота, воскресенье. Мы надеемся, что в праздничные дни в этом году будет больше посетителей, чем в прошлом году, и превысим показатели. Если брать 2018 год, то с 1 по 15 января Новоафонскую пещеру посетили 4500 человек. Штат у нас укомплектован по зимнему графику, в день работают три экскурсовода. Если понадобится больше, то их можно вызвать. Все зависит от того, сколько будет посетителей. Сервис у нас всегда на высшем уровне. Жалоб не бывает, на страничке Фейсбука люди оставляют только положительные отзывы. Мы работаем уже не первый год и проблем не возникает", - сказал Смыр.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Новоафонская пещера по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.

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