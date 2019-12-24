Слуцкий об отношениях Абхазии и Крыма: появилась возможность прямого диалога

Очень приятно встретиться с коллегами из республики Абхазия в прямом диалоге, отметил Яков Слуцкий, обращаясь к участникам круглого стола "Диалог бизнеса Крым – Абхазия: развитие торговых отношений".

"Это говорит о том, что перспективы нашего сотрудничества будут иметь продолжение и гарантирован успех. Абхазия является нашим стратегическим партнером. И в системе тех геополитических процессов, которые сегодня происходят в мире, мы выстраиваем наши взаимоотношения в рамках черноморского сотрудничества. Перспективы есть огромные. Вопрос в координации, в том, чтобы правильно выстроить управление. Создана площадка для сотрудничества – это "Южный региональный Центр поддержки экспорта" Крыма и Фонд международного делового сотрудничества Абхазии. Это дает нам возможность прямого диалога и избежать многих ошибок и недопонимания как в сфере бизнеса, так и в сфере культуры. Центр призван объединять наших бизнесменов в плане возможности проработки перспектив экспорта и других направлений международного делового сотрудничества. В центре зарегистрировано более 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы сотрудничаем с Арменией, Сербией, Азербайджаном, Казахстаном, Израилем, Узбекистаном, Индией, Сирией, Китаем, Турцией, Ираном, Беларусью, не говоря уже о странах, которые объявили самые жесткие санкции по отношению к России – это, например, Норвегия. Сегодня мы вышли на такой этап развития, что мы можем гарантированно говорить об определенных проектах по сотрудничеству как сегодняшних, так и в перспективе", - сказал Яков Слуцкий.

Круглый стол "Диалог бизнеса Крым – Абхазия: развитие торговых отношений" в Сухуме стал своего рода практическим продолжением состоявшегося 13 декабря в Симферополе второго заседания абхазо-крымской Межправкомиссии. Участники заседания абхазо-крымской Межправкомиссии подвели итоги реализации в 2019 году Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Крымом и Абхазией на 2019-2021 годы.

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