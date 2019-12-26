Басария о контроле над майнерами в Абхазии: ночевать и дневать на этих объектах не можем

Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на пресс-конференции рассказал, как в Абхазии проводят работу по выявлению и привлечению к ответственности майнеров.

Как уточнил Басария, на территории Абхазии не запрещен майнинг, однако он запрещен в сетях РУП "Черноморэенрго".

"Этот вид деятельности приносит достаточно большие деньги, но дело в том, что он берет большое количество энергетической мощности… По нашим подсчетам, из тех майнеров, которых мы знаем, которые появились недавно, они потребляли до 15 мегаватт при том, что Абхазия летом потребляет около 250 мегаватт. Все понимают, что это огромное количество электроэнергии. Есть майнеры, которых мы обнаружить не можем. Тех, кого мы обнаружили, мы отключили. Но в некоторых случаях они запитаны на линиях, которые обеспечивают электроэнергией население и мы не можем их отключить. И есть люди, которые могут вновь запитать майнеров по низкой стороне. Ночевать и дневать на этих объектах мы не можем. К тому же сама сеть не автоматизирована. Если бы у каждого абонента были современные приборы учета, и мы видели все в онлайне, мы бы обнаруживали любую нагрузку. Но мы ищем майнеров в ручном режиме", - сказал Басария.

Глава "Черноморэнерго" также заметил, что на сегодняшний день не существует юридических последствий для майнеров.

"Мы имеем возможность приехать, обнаружить майнера, выставить им счет за потребленную электроэнергию, а в какой момент они включились, мы тоже не знаем. Иногда это приводит к конфликтам. Мы не силовая структура. Есть объекты, на которые наших энергетиков физически не запускают, и мы обращаемся за содействием в силовые структуры", - рассказал Аслан Басария.

Он также подчеркнул, что в борьбе с майнерами энергетики надеются на содействие граждан Абхазии.

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