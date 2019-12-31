Кинзягулова: для европейца отдых в Абхазии как "перепрошивка"

Руководитель отдела продаж отеля "Amra Park-Hotel & Spa" в городе Гагра Надежда Кинзягулова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, чем вызван интерес к Абхазии со стороны иностранных туристов.

На пресс-конференции глава туристического ведомства страны Автандил Гарцкия рассказал о том, что в республике за последние годы в разы увеличилось число отелей, способных принимать туристов в зимний период, в частности, на новогодние праздники. По его словам, связано это в том числе с тем, что условия проживания в гостиницах улучшаются.

Как рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия руководитель отдела продаж отеля "Amra Park-Hotel & Spa" Надежда Кинзягулова, в последние несколько месяцев наметилась тенденция увеличения турпотока в Абхазию из стран Европы, США и стран СНГ.

"За последние три месяца у нас отдыхали представители США, заехали гости из Филиппин, часто приезжают из Израиля и европейских стран, а также из ближнего зарубежья, в частности, из Белоруссии. Гостям очень интересно узнать о Республике Абхазия. Они читают, смотрят видео об Абхазии, которого появилось очень много, и им интересно приехать сюда и посмотреть. Особенно многих интересуют различные заброшенные локации. Одним из последних отзывов про отель было, что это филиал рая на земле, а в общем об Абхазии отзывы положительные. Люди хотят изучать отдаленные районы – Ткуарчал, Очамчыру, не заканчивая экскурсии Сухумом. Очень всем нравятся горячие источники, особенно в зимнее время. Очень многие гости отмечают гостеприимство и человечность", - рассказала Надежда Кинзягулова.

По ее словам, для кого-то из туристов путешествие в Абхазию – это путешествие назад в прошлое.

"Например, для американцев в Абхазии "не сходятся файлы". Вроде бы недалеко от границы с Россией, но вдруг ты попадаешь в совершенно другой мир. И опять же в этом мире есть свои оазисы в виде отелей, которые работают уже и круглогодично. Но иностранцам у нас нравится, есть те, кто приезжают сюда не первый год. Возможно, люди устают от цивилизации и технологического развития, и попадание в Абхазию является некой "перепрошивкой", "перезагрузкой" человека", - отметила Кинзягулова.

Однако, как уверяет специалист, если в Абхазии "поймать нужную волну", то отдых получается потрясающим.

Читайте также: