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Более миллиона туристов посетили Абхазию в 2019 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Пресс-конференция председателя Госкомитета по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкия по итогам туристического сезона в республике прошла в Сухуме в среду 27 ноября.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. К ноябрю 2019 года Абхазию посетили один миллион 50 тысяч туристов, что на 25 тысяч больше показателей прошлого года, сообщил председатель Госкомитета по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия на пресс-конференции в среду 27 ноября.

По его словам, в этих показателях учитываются туристы, приехавшие в Абхазию на длительный отдых и посетившие республику с однодневной экскурсией.

Самыми популярными местами посещения традиционно стали Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера. Увидеть озеро Рица в Абхазию приехали 391 тысяча человек, что на три тысячи меньше показателей прошлого года, в Новоафонской пещере побывали 274 тысячи туристов, что на шесть тысяч меньше, чем в прошлом году.

Бюджет Рицинского национального реликтового парка пополнился на 127 миллионов рублей, а Новоафонской пещеры на 136 миллионов рублей. Все большей популярностью среди туристов пользуются и природные достопримечательности Очамчырского района, подчеркнул Гарцкия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Туристы все чаще посещают Акармарские водопады, радоновые источники. Но говорить о том, что в восточную часть Абхазии работает много туристических направлений все же пока нельзя. Люди в основном у нас едут с границы, а эти места находятся далеко. Думаю, что с появлением аэропорта в Абхазии эти направления станут такими же популярными, как и западные", - добавил он.

По словам Гарцкия, до 65% туристов приезжают в республику не в первый раз, их средний возраст от 30 до 40 лет. Самым "загруженным" месяцем оказался сентябрь, так как в последние недели августа в Абхазии выдалась непогода, объяснил председатель ведомства. 

В основном увидеть Абхазию стремятся жители Краснодарского, Ставропольского края и Ростовской области, а также центральных регионов России.

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